Система здравоохранения показала способность к быстрой трансформации

Завершившийся год стал серьезным испытанием для системы здравоохранения нашей страны.

Все последние годы она подвергалась жесткой критике в СМИ, социальные опросы показывали рост недовольства ею со стороны пациентов, многие вспоминали достижения советского здравоохранения и сожалели о допущенных системных ошибках, и об утрате нравственных принципов медперсоналом и т.д.

- Мы имеем два взаимоисключающих процесса: с одной стороны, идет рост, развитие инфраструктуры, меняются внешний вид и "начинка" медицинских организаций, - отметил в своем выступлении на Гайдаровском форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - В то же время удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи снижется. И одна из важных задач - преодолеть этот крест. Развитие инфраструктуры и удовлетворенность населения, конечно, должны идти параллельно.

Однако при всем своем несовершенстве и потерях, понесенных за последние десятилетия, российское здравоохранение не только справилось с новыми вызовами, но и доказало способность быстро исправлять ошибки, умело перестраиваться. А наши врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники отрасли доказали, что традиции служения людям, созданные предыдущими поколениями медиков, сохранены и преумножены.

- В 2020 году мы поняли, что скорость принятия решений должна быть совершенно другой, чтобы буквально в течение месяца могли появиться новые прорывные методы диагностики и лечения, переформатированы маршрутизация и методы оказания медпомощи. Правительство своим постановлением от 2 июля приняло инновационное решение, утвердив временные порядки оказания медпомощи и методические рекомендации по лечению. И весь 2020 год система фактически работала всего по двум документам, причем оба они постоянно развивались. Необходимо было также переформатировать койки, появился термин "койки двойного назначения", минимальные требования к оснащению койки, норматив расчета - все это позволило создать подушку безопасности, обеспечить готовность к оказанию одновременной помощи тысячам пациентов. Требовалась мобилизация специалистов для борьбы с новыми вызовами. Формат дистанционного обучения позволил за считанные недели обучить более 1 миллиона 400 тысяч медицинских работников правилам работы в новых условиях.

Этот год показал, что необходимо развивать санэпиднадзор и методы локализации инфекционных заболеваний, подчеркнул Михаил Мурашко. Вышедшее в конце 2020 года распоряжение правительства включает в себя эти меры: разработку технологии раннего обнаружения и детекции возбудителя, методов лечения и профилактики, стандартизацию платформ для разработки средств специфической профилактики. А указ президента от 4 января 2021 года определил и этапы модернизации системы в целом, начиная от возникновения заболеваний на территориях других стран и их до борьбы с распространением внутри нашей страны.

Но возник и ряд неинфекционных вызовов: где взять достаточное количество средств защиты, лекарств, которые одновременно начинают использоваться в больших объемах и практически во всех странах? Как сохранить управляемость, организовать быстрый сбор данных для принятия организационных решений? Сделать это позволяет только цифровая трансформация отрасли. И конечно, нужно помнить и о социально значимых заболеваниях, которые развиваются независимо от эпидситуации -онкологических, аутоиммунных, сахарном диабете и т.д. Они тоже приобрели новое звучание, поскольку такие пациенты более уязвимы.

Не помешала пандемия и выполнению важнейших федеральных проектов. Примером является, в частности, проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".

- Когда мы принимали решения по организации медпомощи в 2020 году, этой категории пациентов всегда уделялось особое внимание, - подчеркнул в своем докладе на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. - Во всех нормативных документах и рекомендациях было прописано, что медицинские организации, которые оказывают им помощь, не должны участвовать в перепрофилировании под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Все объемы помощи и все ее финансирование было сохранено в полном объеме. По предварительным данным, удалось не только не увеличить смертность от онкозаболеваний, но даже снизить ее. Мы также наращиваем объемы по числу курсов необходимой химиотерапии и по ее сложности: если раньше использовались наиболее простые схемы, то сейчас они достаточно сложные, с применением дорогостоящих препаратов. Сейчас помощь этим пациентам оказывают больше 90 организаций, и в течение всего года шло обновление их материально-технической базы. Мы не снизили планы по количеству оборудования, которое было поставлено и введено в эксплуатацию. В целом планы по реализации федерального проекта на 2020 год, были выполнены.

Подробный анализ работы системы здравоохранения в период пандемии еще впереди. Но уже сегодня можно сделать вывод, что она оказалась готова и к инфекционным вызовам, и в целом к работе в условиях чрезвычайной ситуации, и к быстрому развитию в интересах пациентов.