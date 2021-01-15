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15 января 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 15 января 2021 года № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября 2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 03 декабря 2020 г. № 510, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от И декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 30 декабря 2020 г. № 576 и от 06 января 2021 г. № 1) следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами ", с 22 января по 04 февраля 2021 года включительно, с 05 февраля по 18 февраля 2021 года включительно".

1.2. В пункте 121 слово "районов" исключить.

1.3. В пункте 23:

1.3.1. В абзаце первом слово "районов" исключить.

1.3.2. В подпункте 23.3 слова "не более 3 рабочих мест" заменить словами "не более 5 рабочих мест".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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