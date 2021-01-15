Свечников стал первым автором года среди россиян в новом сезоне НХЛ

Автором первой заброшенной шайбы в сезоне НХЛ среди российских игроков стал форвард "Каролины" Андрей Свечников.

"Каролина" в стартовом матче встречалась с "Детройтом" и одержала победу - 3:0.

Счет в матче открыл Нино Нидеррайтер. Закрепил успех команды Райан Дзингел, а поставил победную точку Андрей Свечников.

Этот год стал для Свечникова 45-м в карьере.

В другом матче встречались два клуба из Нью-Йорка, вратарские бригады которых состоят из россиян. Хоккеисты "Айлендерс" со счетом 4:0 переиграли "Рейнджерс". Первой звездой матча стал голкипер Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам. Илья Сорокин остался в запасе. У проигравших 29 бросков отразил Игорь Шестеркин.

Двумя шайбами отметился Андерс Ли, еще две шайбы забросили Брок Нельсон и Мэтью Барзал.