Новости

Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
Стало известно место похорон Бориса Грачевского 14:14
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43

Умер актер Александр Воробьев

Наше кино
    15.01.2021, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, Заслуженный артист РФ Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра Олега Табакова, где служил Воробьев.

Причиной смерти актера названа продолжительная болезнь. При этом представителем театра было подчеркнуто, что "это не COVID".

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. Закончил ГИТИС. Вся его театральная актерская жизнь была связана с "Табакеркой" - 1 января 1989 года Воробьева приняли в труппу.

На экранах - с 1982-го: "Меня зовут Арлекино", "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Каменская", Остановка по требованию", "Есенин", "Заколдованный участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "Содержанки".

Новости

Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки 11:29
Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского 11:23
СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам 11:09
⧣ Россия
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Снимавшийся в "Ералаше" Ярмольник отозвался на смерть Грачевского 10:58
Названа официальная причина смерти создателя "Ералаша" Грачевского 10:38
Умер Борис Грачевский 14.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти актера Дмитрия Гусева 14.01.2021
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 13.01.2021
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 13.01.2021
⧣ утраты