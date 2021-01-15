Умер актер Александр Воробьев

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, Заслуженный артист РФ Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра Олега Табакова, где служил Воробьев.

Причиной смерти актера названа продолжительная болезнь. При этом представителем театра было подчеркнуто, что "это не COVID".

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. Закончил ГИТИС. Вся его театральная актерская жизнь была связана с "Табакеркой" - 1 января 1989 года Воробьева приняли в труппу.

На экранах - с 1982-го: "Меня зовут Арлекино", "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Каменская", Остановка по требованию", "Есенин", "Заколдованный участок", "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "Содержанки".