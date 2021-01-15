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15.01.2021 15:18
Рубрика: В мире

В Греции к 27 годам тюрьмы приговорили 85-летнего болгарина

Текст: Александр Гацак (София)

В Греции приговорили 85-летнего болгарина к 27 годам тюремного заключения и штрафу в 53 тысячи евро. Абсурдность ситуации дополняется тем, что мужчина, обвиняемый в перевозке нелегальных мигрантов в собственном грузовике, никогда в жизни не ступал на территорию осудившего его государства.

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Омбудсмен балканской республики Диана Ковачева убеждена в невиновности пенсионера, ведь оказалось, что у того украли документы и приобрели по ним автомобиль для транспортировки беженцев.

Политик рассказала, что после того, как узнала о случившемся, незамедлительно занялась решением юридического казуса, подключив к процессу генерального консула в Салониках и даже поставив в известность министра иностранных дел Болгарии. По словам Ковачевой, греческой стороне уже переданы все необходимые документы, подтверждающие непричастность пожилого человека к незаконной деятельности.

"Болгарский суд не допустит экстрадиции этого мужчины, - заявила омбудсмен в интервью NOVA. - Нужно создать экспертную группу, чтобы анализировать подобные случаи".

Ковачева также выразила надежду на то, что в ходе намеченного на апрель текущего года рассмотрения дела мужчина будет полностью оправдан.

В мире Европа Греция

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