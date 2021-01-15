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15.01.2021 18:31
Рубрика: Культура

В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов

Текст: Наталья Лебедева

Нидерландские детские писатели и художники может еще не очень хорошо знакомы российским юным читателям и их родителям, зато они уже покорили мир своими смелыми и честными книгами, в которых авторы не боятся поднимать даже самые сложные темы. Почему с детьми о жизни нужно говорить исключительно честно? Как создаются важные для мировой литературы книги? Где находятся секретные литературные места Амстердама и Антверпена? Все это расскажут и покажут сами писатели и иллюстраторы Нидерландов и Фландрии в рамках онлайн-фестиваля смелых книг, который пройдет с 15 января по 15 февраля.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Среди участников - Гюсом Кейером, Шурдом Кёйпером, Аннет Схап, Жеф Артс, Том Шамп, Анне Провост, Флоор Ридер, Марком Янссеном, Гидеоном Самсоном и многие другие. Они покажут свои любимые места для прогулок и для работы, пригласят к себе домой и расскажут об особенностях литературы на нидерландском и о том, как вести честные диалоги с детьми любого возраста.

"Так уж сложилось: авторы, пишущие на нидерландском, не признают "сложных" тем в литературе для детей. "Жизнь у нас с детьми одна", - говорят они. Смелость и здравомыслие, которых нам так порой не хватает, присущи не только детским писателям Фландрии и Нидерландов, - благодаря продуманной и постоянной поддержке государственных фондов детская литература на нидерландском языке становится на наших глазах настоящим мировым явлением", - рассказывает Ирина Балахонова, главный редактор издательства "Самокат", которое за последние пять лет выпустило на русском языке более 20 книг нидерландских авторов.

Всего же в мире, начиная с 2016 года, вышло более 2800 переводов с нидерландского языка. А язык - не самый простой и не очень распространенный, так что переводчики с нидерландского на вес золота.

По словам фламандской писательницы, автора романа "Падение" Анне Провост, любому писателю очень любопытно узнать, как его книги воспринимают читатели в других странах. "Такой автор попадает в другой мир - мир своих книг, оказавшихся в новом контексте. Фестиваль позволяет мне посмотреть на свою книгу, свою страну, книги моих коллег и мир в целом новым, "русским", экзотическим для меня взглядом", - отметила она.

Фото: iStock
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На сайте фестиваля уже можно прогуляться с Гидеоном Самсоном по Амстердаму, заглянуть в мастерскую к Флоор Ридер, прокатиться на велосипеде с Марком Янссеном и неспешно обойти уютные магазинчики Брюсселя вместе с Томом Шампом.

Также гостей и зрителей фестиваля, который проводится при поддержке Посольства Нидерландов в РФ и Фонда "Литература Фландрии", и Литературного Фонда Нидерландов, ждут зум-конференции, интервью, видео-путешествия и знакомство с самыми смелыми детскими и юношескими текстами, книжками-картинками, комиксами, недавно переизданными или впервые переведенные с нидерландского на русский издательствами "Самокат", "Белая Ворона", "Захаров", "Бумкнига", "Поляндрия".

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