Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram вновь стали доступны

Ранее Twitter объявил о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию после штурма Капитолия сторонниками президента. Это неверный шаг по отношению к обществу, но оправдан в отношении Трампа, пояснил основатель Twitter Джек Дорси. Владелец Facebook Марк Цукерберг заявил 8 января о замораживании президентской страницы на две недели. Глава Instagram Адам Моссери также подтвердил в Twitter, что аккаунт Трампа был заблокирован.

В первом с 8 января публичном обращении Дональд Трамп назвал инициированный против него импичмент в Конгрессе "продолжением охоты на ведьм", а свою блокировку в соцсетях - большой ошибкой. "Технологические гиганты совершили ужасную ошибку. Это вызвало множество проблем и также большую опасность. Когда они это делают, всегда есть обратный ход", - отметил тогда Трамп.