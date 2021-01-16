Новости

В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности 19:43
СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа 19:20
Президент Гвинеи привился "Спутником V" 19:16
Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19 19:15
Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки 19:08
Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике 19:04
Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете 18:25
ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц 18:21
Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве 17:56
Автор "Джона Уика" занялся сериалом по миру Dungeons & Dragons 17:49
Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал 17:24
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам 17:19
В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека 17:12
В Москве водителей призвали не мешать уборке снега 16:56
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад 16:38
В Москве BMW насмерть сбил своего водителя 16:26
В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья 16:12
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу 16:06
Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве 16:03
Белорусские гусеничные тракторы будут собирать в Башкортостане 15:57
"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о матче в Дубае 15:53
Три самых холодных дня ждут жителей европейской части России 15:51
В Крыму из-за снегопада перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта 15:47
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 15:45
Банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 января 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 16 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311) следующие изменения:

в абзаце пятом слова "для занятий на открытом воздухе физической культурой и спортом" заменить словами "для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий на открытом воздухе";

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"проведение спортивных соревнований и тренировочных мероприятий в помещениях для занятий спортом при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), в плавательных бассейнах при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в плавательном бассейне (из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды), а в случае привлечения зрителей также при условии, что площадь помещения для занятий спортом, в том числе плаванием, составляет более 800 кв. метров и его заполняемость - не более 25 процентов зрительских мест;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией