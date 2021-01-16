Указ главы Чувашской Республики от 16 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311) следующие изменения:

в абзаце пятом слова "для занятий на открытом воздухе физической культурой и спортом" заменить словами "для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий на открытом воздухе";

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"проведение спортивных соревнований и тренировочных мероприятий в помещениях для занятий спортом при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), в плавательных бассейнах при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в плавательном бассейне (из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды), а в случае привлечения зрителей также при условии, что площадь помещения для занятий спортом, в том числе плаванием, составляет более 800 кв. метров и его заполняемость - не более 25 процентов зрительских мест;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







