Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий

Глава минздрава США неожиданно подал в отставку. Объясняя свое решение, Алекс Азар заявил, что беспорядки в Вашингтоне шестого января стали "атакой на демократическую систему" Соединенных штатов. "Произошедшее угрожает запятнать достижения администрации, возглавляемой Дональдом Трампом", - цитирует министра ТАСС.

Отметим, что после штурма Капитолия уволиться решили сразу несколько крупных чиновников. В их числе министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси Девос. Также о своей отставке сообщил Чед Вулф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности. Белый дом покинула и Хоуп Хикс, советник Трампа.

А вот сам 45-й президент США не стал отвечать на вопрос журналистов, намерен ли он уйти в отставку. Ранее демократы в конгрессе призвали политика оставить свой пост после того, как толпа его сторонников ворвалась в Капитолий.