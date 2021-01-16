Новости

Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада 10:31
И.о. главы Пентагона выразил уважение российским военным 10:18
Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой" 10:03
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2" 09:34
"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 10:18
Рубрика: В мире

И.о. главы Пентагона выразил уважение российским военным

Текст: Александр Саможнев

Исполняющий обязанности главы минобороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным.

Фото: iStock
Россия выходит из Договора по открытому небу

"Думаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках. Речь идет о снижении численности населения и падения доходов от полезных ископаемых", - цитируют РИА Новости Миллера. По оценкам военного, Россия "полезным для себя образом" использует целый ряд нестандартных военных концепций.

Сдерживание России и Китая является основной целью Пентагона. В экспертном докладе НАТО говорится, что с Россией необходимо продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. Блок считает РФ своим главным военным противником на ближайшее десятилетие.

В НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В мире США

Главное сегодня

Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой"
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"