И.о. главы Пентагона выразил уважение российским военным

Исполняющий обязанности главы минобороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным.

"Думаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках. Речь идет о снижении численности населения и падения доходов от полезных ископаемых", - цитируют РИА Новости Миллера. По оценкам военного, Россия "полезным для себя образом" использует целый ряд нестандартных военных концепций.

Сдерживание России и Китая является основной целью Пентагона. В экспертном докладе НАТО говорится, что с Россией необходимо продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. Блок считает РФ своим главным военным противником на ближайшее десятилетие.

В НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.