Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19

Главный врач ГКБ имени Жадкевича (ГКБ №71) и телеведущий Александр Мясников считает, что в мир охватила эпидемия гораздо страшнее коронавирусной инфекции. И все её могут наблюдать. Об этом доктор рассказал в эфире телеканала "Россия 1". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Речь об эпидемии ожирения. Почти 40% населения земли страдает от избыточного веса, который приводит закономерно к диабету, инфарктам, инсультам, онкологии. За год от проблем, связанных с ожирением, умерли 20 миллионов с лишним людей. Такие потери никакому коронавирусу не снились", - отметил врач.

Александр Мясников уточнил, что есть большой риск ожирения у ребенка, причем в течение всей жизни, в том случае, если женщина курила в период беременности.

Кроме того, важно, конечно, учитывать количество потребляемых калорий. Но не только.

"Если человек съел калорий больше, чем потратил, значит он будет толстеть. Если съел меньше, чем потратил, то будешь худеть. Но важно также тщательно пережевывать пищу, не есть кусками", - добавил главврач.