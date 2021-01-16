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16.01.2021 02:05
Рубрика: В мире

Пентагон перебросит в Вашингтон 25 тысяч бойцов Нацгвардии

В Вашингтон направят почти 25 тысяч бойцов Нацгвардии США. Военнослужащие будут помогать местной полиции и Секретной службе обеспечивать порядок в столице во время инаугурации нового президента США Джозефа Байдена.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Как пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон, в Вашингтон из 50 американских штатов уже переброшены около 7 тысяч представителей Нацгвардии. Многие из них вооружены. "Такая масштабная помощь "извне" является беспрецедентной", - заявил глава местной полиции Роберт Конти.

Ранее нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп ввел в столице США режим ЧС. Напомним, торжественная церемония вступления Байдена в должность состоится на ступеньках Капитолия в полдень 20 января.

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