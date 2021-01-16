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16.01.2021 11:52
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров

Текст: Любовь Проценко

Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Говоря о сложностях этой стройки он рассказал:

Фото: vk.com/mossobyanin
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- Возведение станции идет в условиях плотной городской застройки. Движение поездов мы не останавливаем.

На вопрос - что даст новая станция жителям юго-востока столицы - Бочкарев ответил: "Пассажиры смогут после ее ввода в строй пересесть по принципу "сухие ноги" на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро". Кроме того, для интеграции с городским транспортом здесь строится подземный тоннель, конкорс и два наземных пешеходных перехода, что сделает пользование станцией более комфортным.

В настоящее время уже готов на 80 процентов основной пассажирский павильон. Полностью готовы железобетонные опоры надземного моста. На треть построен подземный пешеходный тоннель. Завершается возведение двух платформ длиной по 250 метров.

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