Андрей Бочкарев: Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров

Новая станция "Печатники" МЦД-2 в сентябре откроется для пассажиров. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Говоря о сложностях этой стройки он рассказал:

- Возведение станции идет в условиях плотной городской застройки. Движение поездов мы не останавливаем.

На вопрос - что даст новая станция жителям юго-востока столицы - Бочкарев ответил: "Пассажиры смогут после ее ввода в строй пересесть по принципу "сухие ноги" на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро". Кроме того, для интеграции с городским транспортом здесь строится подземный тоннель, конкорс и два наземных пешеходных перехода, что сделает пользование станцией более комфортным.

В настоящее время уже готов на 80 процентов основной пассажирский павильон. Полностью готовы железобетонные опоры надземного моста. На треть построен подземный пешеходный тоннель. Завершается возведение двух платформ длиной по 250 метров.