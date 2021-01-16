Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок

Россиянам советуют не держать долго елки в квартирах после новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пояснив, что высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность.

Осыпавшуюся хвою спасатели советуют сразу убирать, так как она, как порох, может вспыхнуть от любой искры, пишет ТАСС. Пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, а при горении они выделяют опасные для здоровья токсичные вещества.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России работают пункты по приему новогодних елок. Именно туда надо отнести высохшую елку, полностью сняв с нее все игрушки и мишуру, рассказали в ППК "Российский экологический оператор". В компании обращают внимание, что елку не стоит помещать в стоящий во дворе дома мусорный контейнер, - эти емкости не предназначены для складирования деревьев.