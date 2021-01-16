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16.01.2021 08:41

Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок

Россиянам советуют не держать долго елки в квартирах после новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пояснив, что высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Осыпавшуюся хвою спасатели советуют сразу убирать, так как она, как порох, может вспыхнуть от любой искры, пишет ТАСС. Пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, а при горении они выделяют опасные для здоровья токсичные вещества.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России работают пункты по приему новогодних елок. Именно туда надо отнести высохшую елку, полностью сняв с нее все игрушки и мишуру, рассказали в ППК "Российский экологический оператор". В компании обращают внимание, что елку не стоит помещать в стоящий во дворе дома мусорный контейнер, - эти емкости не предназначены для складирования деревьев.

В регионах Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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