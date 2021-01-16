Жительница Сахалина получила посылку с тряпками вместо планшетов

Новости

Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой" 10:03
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2" 09:34
"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык 02:32
Пентагон перебросит в Вашингтон 25 тысяч бойцов Нацгвардии 02:05
S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 09:52
Рубрика: Происшествия

Жительница Сахалина получила посылку с тряпками вместо планшетов

Текст: Юлия Гарднер

Жительница села Адо-Тымово Сахалинской области получила по почте тряпки вместо планшетов.

42-летняя женщина заказала в одной из социальных сетей два гаджета для детей. С ней связался мужчина, который представился консультантом и сообщил, что заказ отправлен.

Фото: iStock
Мошенники продали томичке торт вместо телефонов

Каково же было удивление сахалинки, когда она, открыв посылку, обнаружила в ней не планшеты, а тряпки и детскую шапку. За все это женщина заплатила 4,5 тысячи рублей.

Похожая история произошла с другим жителем региона. В декабре мужчина заказал в интернете два рыбацких костюма. Отдал примерно четыре тысячи рублей. Однако и ему вместо заказа пришли непонятные тряпки.

По данным фактам расследуются уголовные дела.

"Подготовлены запросы операторам связи о принадлежности номеров телефонов и запросы в банк о движении денежных средств. Изъяты детализации услуг связи и справки о движении денег", - сообщает пресс-служба УМВД по области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни