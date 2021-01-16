Жительница Сахалина получила посылку с тряпками вместо планшетов

Жительница села Адо-Тымово Сахалинской области получила по почте тряпки вместо планшетов.

42-летняя женщина заказала в одной из социальных сетей два гаджета для детей. С ней связался мужчина, который представился консультантом и сообщил, что заказ отправлен.

Каково же было удивление сахалинки, когда она, открыв посылку, обнаружила в ней не планшеты, а тряпки и детскую шапку. За все это женщина заплатила 4,5 тысячи рублей.

Похожая история произошла с другим жителем региона. В декабре мужчина заказал в интернете два рыбацких костюма. Отдал примерно четыре тысячи рублей. Однако и ему вместо заказа пришли непонятные тряпки.

По данным фактам расследуются уголовные дела.

"Подготовлены запросы операторам связи о принадлежности номеров телефонов и запросы в банк о движении денежных средств. Изъяты детализации услуг связи и справки о движении денег", - сообщает пресс-служба УМВД по области.