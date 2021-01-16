Больных из оставшейся без воды Питкяранты перевозят в другие города

В Карелии пациентов из Питкярантской центральной районной больницы санитарным транспортом переправляют в лечебные учреждения Сортавалы, Олонца и Петрозаводска. Причина - авария на трубопроводе, в результате которого уже двое суток целый город живет без холодной воды.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Карелии, в другие больницы направляют пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Напомним, Питкяранта осталась без холодной воды из-за сильных морозов. Замерзли трубы, проходящие по земле. Теплоснабжение в дома подают, а воду жителям подвозят машины, проинформировали в МЧС Карелии.

В правительстве Карелии отметили, что работы по восстановлению водоснабжения в Питкяранте продолжаются в круглосуточном режиме. На территорию целлюлозного завода, где и замерз водопровод, доставили более километра труб. В ближайшее время начнется их сварка. Отогреть паром старый водопровод не удалось из-за сильных морозов. Поэтому власти приняли альтернативное решение - построить новый участок.

В воскресенье планируют подключать воду и подавать ее в дома жителей. Над устранением ЧП работают около 100 специалистов. Их обеспечили палатками и тепловыми пушками. Работы идут в сложных условиях. Сегодня в Карелии с утра было минус 30.

Генпрокуратура РФ взяла под контроль ЧП в Питкяранте.