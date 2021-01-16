В Тюмени после паузы возобновили "Армейскую зарядку"

За три последних года к спортивному проекту Сергея Мехнина, лидера воркаут-движения в Тюменском регионе, присоединились более 200 человек. При любой погоде раз в неделю в 06.00 они собираются в сквере или парке областной столицы, чтобы взбодриться перед работой на "Армейской зарядке". Кстати, онлайн-тренировки на самоизоляции "армейцам" не зашли: народ не мог дождаться уличных активностей в то самое время, пока просыпается город… С недавних пор к всеобщей радости пробежки возобновились.

- Гулял я как-то зимой - тепло было - и вспоминал свою службу, когда каждое утро мы выбегали на плац, занимались, настраиваясь на весь день… А что, если начать тренироваться во дворе и снимать ролики для социальных сетей? - поставил Сергей себе задачу.

Изначально он и не думал созывать единомышленников, но они пришли сами, впечатлившись мотивирующими видео. Оказалось, что многие тюменцы давно планировали приседать и отжиматься под родными окнами, но им все время что-то мешало, а личная новостная лента Мехнина, выходит, стала стимулом, сам же он - командиром.

Первое время массовая "Армейская зарядка" проходила три раза в неделю, но потом участники одобрили разовую встречу. Она планируется в новой точке - оповещает об этом специальный чат, организатор тоже публикует анонсы в Instagram. Бывает, к зарядке на свежем воздухе присоединяются известные спортсмены. Параллельно записываются мини-фильмы, где условными героями становятся достопримечательности Тюмени - драмтеатр, цирк, набережная.

- Двумя сотнями мы, конечно, не собираемся. Максимальное число участников еще до режима ограничений достигало 90 человек, - комментирует тренер. - Больше всего в команде, как ни странно, молодых мам. Все жизнерадостные и активные. Люди с плохим настроением у нас как-то не приживаются…

За несколько сезонов придерживаться здорового образа жизни Мехнин приучил горожан разного возраста: кто-то отказался от сигарет и алкоголя, а кто-то избавился от лишних килограммов, но главное, что усвоили участники разминок, - от спорта тоже можно кайфовать.

Кстати

"Армейская зарядка" - не единственный проект Сергея Мехнина. В тюменских дворах вместе с единомышленниками он устанавливает спортивные турники: каждый год по три-четыре десятка.