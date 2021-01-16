Собянин: Герои Василия Ланового стали кумирами

Народный артист СССР Василий Лановой отмечает 87-летие: одним из первых его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всенародно любимый актер, вы вносите огромный вклад в развитие отечественной культуры, - говорится в опубликованной поздравительной телеграмме главы города. - Ваши мужественные и благородные киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей, а каждая роль в спектакле дарит людям незабываемую радость встречи с искусством высочайшего уровня".

Василий Лановой начал актерскую деятельность в Театральном училище имени Щукина, в конце 50-х годов поступил в труппу театра имени Вахтангова. В широком репертуаре Василия Ланового - множество ролей в кино, в том числе в фильмах "Алые паруса", "Коллеги", "Иду на грозу", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных".