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16.01.2021 12:29
Рубрика: Культура

Солист группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался в США

Текст: Александр Алексеев
Фото: wikipedia.org/Klaus Hiltsche Фото: wikipedia.org/Klaus Hiltsche
Фото: wikipedia.org/Klaus Hiltsche

Вокалист и басист группы, одной из первой начавшей играть хэви-метал и экспериментировавшей с крупными музыкальными формами, умер от онкологического заболевания, на 77 году жизни. Об этом сообщил в facebook лидер и ударник группы Кармайн Эппис.

Фото: wikipedia.org
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Vanilla Fudge была создана Богартом и Эпписом, при участии клавишника Марка Стейна и гитариста Винса Мартелла еще в 1966 году в Нью-Йорке. Причем, музыканты ставили себе целью "исполнять психоделическо-симфонический рок".

В 1967-м вышел дебютный альбом Vanilla Fudge, а одна из песен с него - You Keep Me Handing On - попала в Top-10 американского хит-парад. Удивительно, что на этом диске оказались также и развернутые версии битловских песен Ticket To Ride и Eleanor Rigby. А сам он в итоге стал "золотым", поднявшись на шестую строчку хит-парада Billboard 200.

В дальнейшем Vanilla Fudge ужесточили звучание, написали много собственных замечательных, тяжелых песен. И оказали большое влияние на мировой хэви-метал. Именно их считали предшественниками и вдохновителями Led Zeppelin и Deep Purple.

После пятого альбома, вышедшего в 1970 году и получившего название Rock And Roll, коллектив распался. А Богерт и Эппис собрали не менее интересный и драйвовый, ориентированный уже на рок-буги Cactus. А затем вместе с гитаристом Джеффом Беком создали одну из первых супер-групп - Beck, Bogert & Appice.

Vanilla Fudge неоднократно реформировалась, в 2002 году снова выпустила очень успешный альбом, а затем еще несколько. Группа существует и по сей день. Но Богерт покинул ее еще в 2009 году. А в десятые годы сотрудничал с разными коллективами уже как сессионный музыкант.

Культура Музыка Рок

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