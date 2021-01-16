Старинный собор в Солбери переоборудован в центр вакцинации

Собор XIII века в Солсбери в графстве Уилтшир на юго-западе Англии переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Во время процедуры будет исполняться музыкальная программа на старинном органе, сообщает газета The Guardian.

Сделать прививку могут граждане старше 80 лет, которым получат специальное приглашение по линии Национальной службы здравоохранения. Граждане должны явиться за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередь.

По данным издания, переоборудование собора в центр вакцинации стало возможным из-за ограничений против коронвируса. В этой связи службы проводятся в формате online.