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Рубрика: В мире

Старинный собор в Солбери переоборудован в центр вакцинации

Текст: Александр Саможнев

Собор XIII века в Солсбери в графстве Уилтшир на юго-западе Англии переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Во время процедуры будет исполняться музыкальная программа на старинном органе, сообщает газета The Guardian.

Сербия ожидает 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Сделать прививку могут граждане старше 80 лет, которым получат специальное приглашение по линии Национальной службы здравоохранения. Граждане должны явиться за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередь.

По данным издания, переоборудование собора в центр вакцинации стало возможным из-за ограничений против коронвируса. В этой связи службы проводятся в формате online.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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