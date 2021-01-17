Баскетболисты Краснодара победили нижегородцев на выезде

Игровой уикенд регулярного чемпионата Единой лиги начался с матча команд, входящих в лидирующую группу. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде крупно победил БК "Нижний Новгород". Счет встречи - 94:73.

Кубанцы в дебюте игры повели 7:0. Всего же за стартовую четверть баскетболисты "Локомотива" набрали 30 очков против 17 у БК "Нижний Новгород". Во второй десятиминутке преимущество гостей на какой-то момент выросло даже до "плюс 18". Впрочем, хозяева постарались вернуться в игру и сократили к большому перерыву свое отставание до 40:49.

И все равно подопечные главного тренера Евгения Пашутина продолжали контролировать ход матча, не упуская своего лидерства. А в последние пять минут перевес "Локо" резко увеличился. Краснодарцы провели уверенную игру против команды, которая какое-то время назад шла по проценту побед на втором месте в Единой лиге.

Самыми результативными у южан стали вышедший на площадку со скамейки запасных Уилл Каммингс (25 очков), Миндаугас Кузминскас (19), Кевин Херви (17) и Джордан Кроуфорд (11). Причем первые двое идеально исполняли штрафные броски, не допустив ни одного промаха - семи и восемь попадания с линии соответственно. А в активе разыгрывающего "Локо" Мантаса Калниетиса двузначное количество результативных передач - 11. В составе "Нижнего Новгорода" отличились Кейси Шеперд (17) и Люк Петрасек (13).

- У нас был сложный период, за время которого провели несколько неудачных матчей. В последние дни хорошо поработали на тренировках, делая акцент на то, чтобы улучшить защиту, вернуть себе подвижность, а главное - разобраться с подбором, - сказал наставник "Локо" Евгений Пашутин. - На тот раз удалось взять под контроль данный компонент, хотя мы и уступили, но с небольшой разницей. "Нижний" - команда с характером, которая играет в жесткий, мужской баскетбол с высочайшим процентом реализации трехочковых бросков. У многих игроков задней линии реализация из-за дуги стремится к 50 процентам. Очень много внимания и энергии пришлось потратить на то, чтобы противостоять их открытым броскам. Наши ребята справились, играли сердцем. Думаю, начиная с этой встречи, мы возвращаемся на прежний путь.

Доволен результатом, качеством баскетбола и штатный распасовщик краснодарцев литовец Мантас Калниетис: "Против "Нижнего Новгорода" очень тяжело играть на выезде, много команд не выдерживают здесь их давления. В последние пару дней мы хорошо поработали на тренировках над защитой, из-за которой страдали в предыдущих матчах. Я думаю, мы заслуженно выиграли матч. Все сыграли отлично, тренер сделал хорошую работу".

До воскресных матчей в чемпионате лидировали: "Зенит" СПб - 10 побед - 1 поражение, ЦСКА - 9-2, УНИКС (Казань) - 8-4, "Локомотив-Кубань" - 9-5, БК "Нижний Новгород" - 6-4. Центральная встреча тура: "Химки" - УНИКС (17 января, начало в 15.00). Химчане проведут первый матч после отставки с поста главного тренера Римаса Куртинайтиса, руководить игроками будет Андрей Мальцев.