Глава МИД ФРГ выступил за привилегии для тех, кто вакцинировался от COVID-19

По мнению главы МИД Германии Хайко Мааса, те граждане, что вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет, должны обладать привилегиями. В интервью изданию Bild он отметил, что эти люди должны иметь возможность к возобновлению нормальной общественной жизни, без особых ограничений.

"Считаю, что привитые люди должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами. Они не заболеют, а значит не потребуется их размещения в палатах интенсивной терапии или подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких", - убежден Маас.

Он также заявил, что если это произойдет, и в общественных местах, например, в кинотеатрах или ресторанах, будут находится только привитые граждане, то никакого ущерба они друг другу нанести не смогут. "Вакцинированным гражданам нужно разрешить ходить в ресторан!", - подытожил глава немецкого МИД.