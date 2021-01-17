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17.01.2021 16:25

Японский режиссер снял фильм о успехах Китая

Японский режиссер Рё Такеути снял документальный фильм о том, как Китай поборол COVID-19 и обеспечил постэпидемическое восстановление страны. 33-минутная лента "Эпоха после эпидемии", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", незамедлительно стала хитом в стране Восходящего солнца: ссылки на нее появились на головных страницах самых популярных агрегаторов новостей, вроде Yahoo-Япония.
Фильм "Эпоха после эпидемии" демонстрирует успехи противоэпидемической работы Китая. Фото: Медиакорпорация Китая Фильм "Эпоха после эпидемии" демонстрирует успехи противоэпидемической работы Китая. Фото: Медиакорпорация Китая
Фильм "Эпоха после эпидемии" демонстрирует успехи противоэпидемической работы Китая. Фото: Медиакорпорация Китая

Повышенный интерес к фильму неудивителен: в Японии с начала года поднялась новая волна распространения коронавирусной инфекции. 13 января был поставлен печальный рекорд смертности: за сутки болезнь унесла по стране 97 жизней. В тот же день японский премьер Ёсихидэ Суга объявил о введении чрезвычайного положения в еще семи японских префектурах и полном запрете на въезд иностранцев в страну. В такой ситуации японскую аудиторию все больше интересует опыт Китая в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Новый фильм Рё Такеути рассказывает о жизни простых китайцев после спада эпидемии COVID-19, через эти истории раскрываются меры КНР по борьбе с коронавирусом и постэпидемическому восстановлению работы и производства.

Сам режиссер живет в Китае уже больше семи лет. Он признался, что на съемку документального фильма его сподвигла поднявшаяся на фоне пандемии COVID-19 волна необоснованных антикитайских публикаций в западной прессе. Режиссер решил показать миру реальную ситуацию в КНР.Это уже третий документальный фильм японского режиссера, посвященный борьбе Китая с коронавирусом. Предыдущие два были посвящены мерам по борьбе с эпидемией в городах Нанкин и Ухань.

Рассказывая о своей последней работе, Рё Такеути отмечает: "Я вижу, что Китай уже вошел в постэпидемическую эпоху, успешно сдерживая распространение инфекции и восстанавливая экономику. Поскольку многие страны до сих пор находятся в поиске путей преодоления эпидемии, я хочу поделиться с ними опытом КНР, который вселяет надежду".

Ленты Рё Такеути обрели огромную популярность во многих странах, с большим вниманием и поддержкой к ним отнеслись и в самом Китае. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 6 января выразила признательность японскому режиссеру за его работы. Дипломат отметила, что фильм "Эпоха после эпидемии" достоверно фиксирует успехи противоэпидемической работы Китая, а также указывает на то, что эти успехи - результат совместных усилий всего населения страны.

"Мы высоко ценим, что Рё Такэути объективно отразил непростой путь Китая, причем правдиво и без предвзятости", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Мир нуждается в таких людях, которые несут правду и настоящие эмоции", - подчеркнула дипломат.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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