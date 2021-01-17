Капризов снова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в овертайме

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов стал автором голевой передачи в победном матче против "Лос-Анджелеса" в регулярном чемпионате НХЛ.

Как и в прошлой встрече, хоккеистам "Миннесоты" и "Лос-Анджелеса" для выявления сильнейшего снова потребовался овертайм. А в основное время была зафиксирована ничья - 3:3. А в овертайме победу "дикарям" принес точный бросок Маркуса Юханссона, передачу которому отдал именно Капризов.

COMEBACK COMPLETE ✅



Kirill Kaprizov sets up the GWG as the @mnwild win another in OT. #NHLFaceOff pic.twitter.com/GgBP7mf2z8 — NHL (@NHL) January 17, 2021

В других матчах "Детройт" переиграл "Каролину" - 4:2. У проигравших гол и передача на счету Андрея Свечникова. Голевая передача защитника "Оттавы" Никиты Зайцева не спасла его клуб от поражения во встрече с "Торонто" - 2:3.