Каждый из казненных по приговору суда в Киеве с упоением выполнял приказ "уничтожать советское население"

"Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье" (Евгений Евтушенко).

Имя: Пауль Шеер

Звание: группенфюрер СС (генерал-лейтенант), начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей.

Преступление: организация облав в Киеве, в ходе которых в немецкое рабство попало 142 000 киевлян; карательные акции против партизан и мирного населения; насильственное изъятие продуктов и вещей; руководил массовыми расстрелами в Бабьем Яре (погибло 75 000 советских граждан).

Последнее слово: "Гиммлер говорил, что здесь, на Украине, нужно расчистить место для немцев. Украинское население должно быть истреблено".

Имя: Карл Буркхардт

Звание: группенфюрер СС (генерал-лейтенант), комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской (ныне Донецкой) и Днепропетровской областей, военный комендант Киева.

Преступление: организация 6 лагерей военнопленных, где в нечеловеческих условиях умерли сотни заключенных; уничтожение мирного населения, насильственная отправка в Германию 25 000 женщин и 3000 специалистов горного дела.

Последнее слово: "Я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику".

Имя: Эккарт Ганс фон Чаммер унд Остен

Звание: бригадефюрер СС (генерал-майор), командир 213-й охранной дивизии, действовавшей в Полтавской области УССР, позднее - комендант главной полевой комендатуры N 392.

Преступление: пытки и массовые расстрелы мирного населения, организатор лагеря для военнопленных в Кременчуге.

Выступление на процессе оберштурмбаннфюрера СС Георга Хейниша: "Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим".

Имя: Георг Хейниш

Звание: оберштурмбаннфюрер СС (подполковник), гебитскомиссар (окружной комиссар).

Преступление: расстрел 3000 детей в Мелитополе, один из главных организаторов репрессий, признан виновным в убийстве 5000 советских граждан; организовал массовые облавы, в результате которых в Германию выслали 7000 человек.

Последнее слово: "Как национал-социалист я призван выполнять приказания и указания, полученные от фюрера. Однако я отрекаюсь от жестокостей".

Имя: Георг Труккенброд

Звание: подполковник, военный комендант городов Первомайска, Коростышева, Коростеня.

Преступление: аресты, пытки и расстрелы советских граждан (около 4 000 евреев).

Последнее слово: "Я никогда не принимал участия в расстрелах и уничтожении мирного населения... Я жертва какого-то страшного недоразумения".

Имя: Оскар Валлизер

Звание: гауптштурмфюрер СС (капитан), ортскомендант (местный комендант) Бородянской межрайонной комендатуры.

Преступление: пытки и массовые расстрелы мирного населения села Бородянки и окрестных сел (более 3000 мирных граждан), сожжение людей заживо в селе Мирча, карательные экспедиции.

Последнее слово: (я) "должен был уничтожать советское население для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства".

Имя: Фриц Беккенгоф

Звание: зондерфюрер (гражданское лицо, назначенное командиром специальной технической части; поставлен исполнять обязанности офицера в той сфере деятельности, где требовались профессиональные способности, без учета военного опыта), сельскохозяйственный комендант Бородянского района Киевской области.

Преступление: конфискация продовольствия у мирного населения (5000 тонн хлеба, 10 000 тонн картофеля, 3000 коров), уничтожение сельскохозяйственных машин, грабежи и разбои.

Имя: Эмиль Фридрих Иогшат

Звание: обер-лейтенант, командир взвода полевой жандармерии.

Преступление: в окрестностях Артемовска лично расстрелял от 10 до 15 групп советских граждан, среди которых были старики, женщины и дети.

Последнее слово: "Ведь они оставались без родителей. Не было ни отца, ни матери, и им трудно было бы существовать без родителей. На этом основании они расстреливались" (о расстреле детей в Артемовске).

Имя: Эмиль Кноль

Звание: лейтенант полевой жандармерии, командир полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии и комендант лагерей военнопленных.

Преступление: будучи комендантом лагеря военнопленных в селе Андреевка Балаклеевского района Харьковской области, вместе со своими подчиненными систематически расстреливал военнопленных и гражданских лиц, создал для заключенных невыносимые условия, приводившие к их неизбежной гибели.

Имя: Ганс Изенман

Звание: обер-ефрейтор, военнослужащий дивизии СС "Викинг".

Преступление: участвовал в расстрелах советских граждан в городах Львове, Бердичеве, Тараша; только во Львове лично расстрелял около 120 человек.

Последнее слово: "Расстрелы производились следующим образом: примерно 45-50 человек подводились к ямам. Они стояли лицом к нам, и так мы их расстреливали из пулеметов, автоматов и карабинов".

Имя: Вильгельм Геллерфорт

Звание: обершарфюрер СС (фельдфебель), начальник СД (службы безопасности) Днепродзержинского района Днепропетровской области.

Преступление: по его приказам были арестованы, избиты и расстреляны около 300 человек, лично пытал и истязал арестованных.

Последнее слово: "Я прошу только учесть то, что у меня самый маленький чин в полиции и что невыполнение мною приказов повлекло бы за собой наказание, а может быть, и смертную казнь, и если бы не я, то кто-нибудь другой выполнял бы те же распоряжения и, может быть, еще более жестоко".

Имя: Вилли Майер

Звание: унтер-офицер, командир роты 323-го отдельного охранного батальона.

Преступление: вместе со своим "боевым отрядом" участвовал в расстреле 14 000 граждан в г. Сарны, во время которого лично расстрелял 220 советских граждан.

Последнее слово: "В первый день я расстрелял 80 человек, а во второй день - 140 человек".

Хотя прокурор требовал смертной казни для каждого из 15 подсудимых, трем самым низшим чинам была сохранена жизнь: обер-ефрейтор Иоганн Пауль Лауэр (при участи которого было расстреляно 100 человек во Львове и 400 - в Виннице) получил 20 лет каторжных работ; обер-фельдфебель Август Шадель и вахмистр полиции Борис Драхенфельс-Кальювери - по 15 лет каторги.