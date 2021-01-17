Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 января 2021 г. 08:00
Общество
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 1(121)

Возмездие для двенадцати

Каждый из казненных по приговору суда в Киеве с упоением выполнял приказ "уничтожать советское население"
Каждый из казненных по приговору суда в Киеве с упоением выполнял приказ "уничтожать советское население"
"Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье" (Евгений Евтушенко).
"Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье" (Евгений Евтушенко).

Имя: Пауль Шеер

Звание: группенфюрер СС (генерал-лейтенант), начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей.

Преступление: организация облав в Киеве, в ходе которых в немецкое рабство попало 142 000 киевлян; карательные акции против партизан и мирного населения; насильственное изъятие продуктов и вещей; руководил массовыми расстрелами в Бабьем Яре (погибло 75 000 советских граждан).

Последнее слово: "Гиммлер говорил, что здесь, на Украине, нужно расчистить место для немцев. Украинское население должно быть истреблено".

Имя: Карл Буркхардт

Звание: группенфюрер СС (генерал-лейтенант), комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской (ныне Донецкой) и Днепропетровской областей, военный комендант Киева.

Преступление: организация 6 лагерей военнопленных, где в нечеловеческих условиях умерли сотни заключенных; уничтожение мирного населения, насильственная отправка в Германию 25 000 женщин и 3000 специалистов горного дела.

Последнее слово: "Я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику".

Имя: Эккарт Ганс фон Чаммер унд Остен

Звание: бригадефюрер СС (генерал-майор), командир 213-й охранной дивизии, действовавшей в Полтавской области УССР, позднее - комендант главной полевой комендатуры N 392.

Преступление: пытки и массовые расстрелы мирного населения, организатор лагеря для военнопленных в Кременчуге.

Выступление на процессе оберштурмбаннфюрера СС Георга Хейниша: "Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим".

Имя: Георг Хейниш

Звание: оберштурмбаннфюрер СС (подполковник), гебитскомиссар (окружной комиссар).

Преступление: расстрел 3000 детей в Мелитополе, один из главных организаторов репрессий, признан виновным в убийстве 5000 советских граждан; организовал массовые облавы, в результате которых в Германию выслали 7000 человек.

Последнее слово: "Как национал-социалист я призван выполнять приказания и указания, полученные от фюрера. Однако я отрекаюсь от жестокостей".

Имя: Георг Труккенброд

Звание: подполковник, военный комендант городов Первомайска, Коростышева, Коростеня.

Преступление: аресты, пытки и расстрелы советских граждан (около 4 000 евреев).

Последнее слово: "Я никогда не принимал участия в расстрелах и уничтожении мирного населения... Я жертва какого-то страшного недоразумения".

Имя: Оскар Валлизер

Звание: гауптштурмфюрер СС (капитан), ортскомендант (местный комендант) Бородянской межрайонной комендатуры.

Преступление: пытки и массовые расстрелы мирного населения села Бородянки и окрестных сел (более 3000 мирных граждан), сожжение людей заживо в селе Мирча, карательные экспедиции.

Последнее слово: (я) "должен был уничтожать советское население для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства".

Имя: Фриц Беккенгоф

Звание: зондерфюрер (гражданское лицо, назначенное командиром специальной технической части; поставлен исполнять обязанности офицера в той сфере деятельности, где требовались профессиональные способности, без учета военного опыта), сельскохозяйственный комендант Бородянского района Киевской области.

Преступление: конфискация продовольствия у мирного населения (5000 тонн хлеба, 10 000 тонн картофеля, 3000 коров), уничтожение сельскохозяйственных машин, грабежи и разбои.

Имя: Эмиль Фридрих Иогшат

Звание: обер-лейтенант, командир взвода полевой жандармерии.

Преступление: в окрестностях Артемовска лично расстрелял от 10 до 15 групп советских граждан, среди которых были старики, женщины и дети.

Последнее слово: "Ведь они оставались без родителей. Не было ни отца, ни матери, и им трудно было бы существовать без родителей. На этом основании они расстреливались" (о расстреле детей в Артемовске).

Имя: Эмиль Кноль

Звание: лейтенант полевой жандармерии, командир полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии и комендант лагерей военнопленных.

Преступление: будучи комендантом лагеря военнопленных в селе Андреевка Балаклеевского района Харьковской области, вместе со своими подчиненными систематически расстреливал военнопленных и гражданских лиц, создал для заключенных невыносимые условия, приводившие к их неизбежной гибели.

Имя: Ганс Изенман

Звание: обер-ефрейтор, военнослужащий дивизии СС "Викинг".

Преступление: участвовал в расстрелах советских граждан в городах Львове, Бердичеве, Тараша; только во Львове лично расстрелял около 120 человек.

Последнее слово: "Расстрелы производились следующим образом: примерно 45-50 человек подводились к ямам. Они стояли лицом к нам, и так мы их расстреливали из пулеметов, автоматов и карабинов".

Имя: Вильгельм Геллерфорт

Звание: обершарфюрер СС (фельдфебель), начальник СД (службы безопасности) Днепродзержинского района Днепропетровской области.

Преступление: по его приказам были арестованы, избиты и расстреляны около 300 человек, лично пытал и истязал арестованных.

Последнее слово: "Я прошу только учесть то, что у меня самый маленький чин в полиции и что невыполнение мною приказов повлекло бы за собой наказание, а может быть, и смертную казнь, и если бы не я, то кто-нибудь другой выполнял бы те же распоряжения и, может быть, еще более жестоко".

Имя: Вилли Майер

Звание: унтер-офицер, командир роты 323-го отдельного охранного батальона.

Преступление: вместе со своим "боевым отрядом" участвовал в расстреле 14 000 граждан в г. Сарны, во время которого лично расстрелял 220 советских граждан.

Последнее слово: "В первый день я расстрелял 80 человек, а во второй день - 140 человек".

Хотя прокурор требовал смертной казни для каждого из 15 подсудимых, трем самым низшим чинам была сохранена жизнь: обер-ефрейтор Иоганн Пауль Лауэр (при участи которого было расстреляно 100 человек во Львове и 400 - в Виннице) получил 20 лет каторжных работ; обер-фельдфебель Август Шадель и вахмистр полиции Борис Драхенфельс-Кальювери - по 15 лет каторги.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
"Родина" публикует архивные документы, срывающие маски с изменников Родины
09:00 Научная библиотека

Оборотни

В 1945 году процесс выявления пособников шел параллельно с подготовкой Международного трибунала в Нюрнберге и с подготовкой "советских Нюрнбергов". В РГАСПИ хранится ряд значимых документов на эту тему. Выдержки из них публикуются в рубрике "Советская история. Документы"

Материалы о Киевском процессе над нацистскими преступниками дополняют кадры фронтовых кинооператоров
08:10 О войне

Чтобы мы не забыли!

17 января 1946 года фронтовые кинооператоры Владимир Войтенко, Соломон Гольбрих и Александр Шаповалов, работавшие после войны на Украинской студии хроникально-документальных фильмов, вновь направили свои камеры в лицо врага. Наверное, в последний раз

Полуторачасовой документальный фильм о Киевском процессе обращен к каждому из нас
08:00 "Родина"

Киевский Нюрнберг. Сиди и смотри!

75 лет назад в украинской столице был вынесен судебный приговор нацистским преступникам. А всего в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания в Советском Союзе состоялся 21 открытый судебный процесс над 253 военными преступниками. 78 осужденных были приговорены к смертной казни через повешение, трое - к расстрелу

#1946 год
#казнь