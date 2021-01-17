Лондон анонсировал предстоящий саммит G7

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Об этом говорится в сообщении офиса британского премьера Бориса Джонсона.

Лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения, - приводит подробности заявления РИА Новости. - Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице в августе 2019-го. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Добавим, что в состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.