От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор

Знаковый музыкальный продюсер, изобретатель т.н. "стены звука" Фил Спектор скончался 16 января в Калифорнии на 82-м году жизни.

Как передает Deadline, причиной смерти Фила стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Харви Филип Спектор родился 26 декабря 1939 года в Бронксе в семье эмигрировавших из России евреев и благодаря новаторствам зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных персонажей в истории поп-музыки.

В 1989-м Спектора внесли в Зал славы рок-н-ролла, но в 2009-м счастливая веревочка виться перестала - 69-летнего на тот момент музыканта приговорили к пожизненному тюремному сроку за убийство актрисы и модели Ланы Кларксон (Шэрон из культового ситкома "Трое - это компания").

За свою карьеру, начавшуюся в конце 50-х, Спектор свершил тысячу разных подвигов, уже на старте с проектом The Teddy Bears добравшись до первой строчки "горячей сотни" синглов Billboard. Далее - запуск карьеры Шер, создание герлз-бэнда The Crystal, работа с Леонардом Коэном, "битлами" - как вместе (Let it Be), так и по отдельности, с Йоко Оно, с Селин Дион и так далее. Зачастую - без особого обоюдного довольства. Тем не менее почти два десятка синглов, к которым он прикладывался, возглавляли американские чарты. Появлялся в фильме "Беспечный ездок".