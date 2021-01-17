Политический раскол истощает США

Аналитики полагают, что подобные действия более похожи на "политическую зачистку", чтобы отрезать саму возможность будущего возвращения Д. Трампа. На самом же деле этот политический фарс не только обнажил клубок глубоких противоречий в американском обществе, но и продемонстрировал беспрецедентное обострение ожесточенного противостояния между двумя партийными группировками.

Говоря об этом, старший научный сотрудник Кембриджского университета, китаист Мартин Жак отметил, что накал страстей между демократами и республиканцами расколол их на два противоположных друг другу полюса. Этот политичечский раскол привел к поляризации мнений и политическому коллапсу, когда "республиканцы и демократы больше не могут говорить на одном языке".

На самом деле разделение на два противоположных полюса всегда было отличительной особенностью политической жизни США. Обе партии ставят собственные интересы превыше интересов государства и народа, между ними идет постоянная борьба. Так, когда Д. Трамп пришел к власти, он сразу же приступил к пересмотру политического наследия Б. Обамы. Первой "занозой в глазу" для него оказались реформа здравоохранения и защита прав пациентов, а далее серия мер, связанная с отходом от политического курса Обамы, привела к резким изменениям внутренней и внешней политики страны. Обе партии отчаянно спорили о том, стоит ли возводить стену для борьбы с нелегальной миграцией, в результате федеральное правительство несколько раз приостанавливало свою работу.

Даже столкнувшись с пандемией, демократы и республиканцы продолжили свои стычки, и политический хаос только возрос. Разногласия двух партий привели к неравномерному распределению вакцин от коронавируса. Отсутствие единого политического контроля привело к серьёзным последствиям: в настоящее время более 23 миллиона заражены коронавирусом, более 380 тысяч умерли от инфекции.

На самом деле партийная борьба за власть на американской политической арене имеет достаточно долгую историю. Одной из изначальных целей создания бинарной политической системы было достижение баланса между административной и законодательной ветвями власти. Но в реальности это привело к тому, что президенту, который не относится ни к одной из партий, трудно принять важные политические и законодательные меры общегосударственного характера. Обе партии стремятся стать правящими, в этом и заключается одна из коренных причин затяжного характера социальных противоречий в США.

С другой стороны, американское общество претерпевает большие изменения, связанные с разрывом между интересами разных социальных групп. Каждая из них не удовлетворена общим курсом страны во многом из-за того, что обе партии не могут найти единства по таким вопросам, как социальное благосостояние, обеспечение справедливости, проблема мигрантов и другие. Это, в конечном счете, вредит интересам всего американского общества.

Сейчас в США становится все более очевидно дальнейшее обострение поляризации политической власти, это связано не только с характером политической системы, но и с обострением социальных противоречий. Судя по всему, назревает новый раунд ожесточенной политической борьбы.

Стоит отметить, что несмотря на поражение на президентских выборах, действующий лидер США получил более 74 миллионов голосов. Такая сильная поддержка электората только усиливает политическое соперничество и увеличивает риск социальных конфликтов. Недавно американское консалтинговое агентство Eurasia Group включило "политический раскол в США" в "Десятку крупных мировых рисков 2021 года", поставив его на первую позицию.