Бастрыкин взял на личный контроль проверку ситуации с вдовой Николая Крючкова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить лично ему о результатах проверки ситуации в вдовой Николая Крючкова.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства взял на личный контроль "ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой - вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова".

Следователи в столице проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении вдовы актера Николая Крючкова, сказала Петренко.

Напомним, что еще в конце 2020 года появилась информация, что на фоне спора из-за трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь 89-летней вдовы отправила женщину в психиатрическую больницу.

В настоящее время в ГСУ СК России продолжается проведение доследственной проверки по факту возможных мошеннических действий с недвижимостью Лидии Крючковой и незаконного помещения ее в психиатрическую больницу, уточнила представитель ведомства.