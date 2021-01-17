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17.01.2021 18:45
Рубрика: Дороги

На МКАД построят новую развязку

Текст: Сергей Бабкин

Столичные власти утвердили проект реконструкции новой развязки на МКАД. Об этом у себя в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Речь идет о реконструкции развязки на пересечении кольца с Алтуфьевским шоссе. "Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались", - отметил глава города.

Кроме того, на этом объекте построят съезд на внешнюю сторону МКАД, реконструируют старые съезды и мост через кольцо.

По словам Сергея Собянина, за последние годы на МКАД были реконструировано 18 старых развязок, в работе сейчас еще четыре объекта.