На МКАД построят новую развязку

Столичные власти утвердили проект реконструкции новой развязки на МКАД. Об этом у себя в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.
Речь идет о реконструкции развязки на пересечении кольца с Алтуфьевским шоссе. "Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались", - отметил глава города.
Кроме того, на этом объекте построят съезд на внешнюю сторону МКАД, реконструируют старые съезды и мост через кольцо.
По словам Сергея Собянина, за последние годы на МКАД были реконструировано 18 старых развязок, в работе сейчас еще четыре объекта.
В частности, утвердили проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе. Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 17, 2021
Также построим съезд на внешнюю сторону МКАД, сделаем реконструкцию старых съездов и моста через кольцевую дорогу. pic.twitter.com/4he7pdRu2w