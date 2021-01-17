На МКАД построят новую развязку

Столичные власти утвердили проект реконструкции новой развязки на МКАД. Об этом у себя в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

Речь идет о реконструкции развязки на пересечении кольца с Алтуфьевским шоссе. "Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались", - отметил глава города.

Кроме того, на этом объекте построят съезд на внешнюю сторону МКАД, реконструируют старые съезды и мост через кольцо.

По словам Сергея Собянина, за последние годы на МКАД были реконструировано 18 старых развязок, в работе сейчас еще четыре объекта.