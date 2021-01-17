РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать вакцину "Спутник V"

Появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Бразилия отказалась регистрировать "Спутник V" в ускоренном порядке в РФПИ назвали недостоверными. В фонде уточнили, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время.

"Запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации", - подчеркивается в сообщении РФПИ.

Конгресс Бразилии также одобрил закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину "Спутник V". Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате Бразилии.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.

В РФПИ считают, что в ряде СМИ против вакцины "Спутник V" ведется "дезинформационная кампания" и "недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки". В фонде подчеркнули, что пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и попросили журналистов проверять информацию до ее публикации.