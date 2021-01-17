РФПИ опроверг информацию об отказе Бразилии от вакцины "Спутник V"

Бразилия не отказывалась от ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение фонда.

Ранее бразильская Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Позже в СМИ появились сообщения, что вакцине там отказали в ускоренной регистрации.

"Агентство Anvisa запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", - сказали в РФПИ, отметив, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.