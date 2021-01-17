В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 26 тыс. военных

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 152 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 25 тысяч 977 человек.

По сведениям на 17 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 98 тысяч 346 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 тысячи 820 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшую субботу и несколькими днями ранее. Менее двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. 59 человек изолированы по месту службы. 27 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 770 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 10 человек, в состоянии средней тяжести -11 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали уже 14 тысячам 703 пациентам, 5 тысяч 194 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.