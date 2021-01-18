Указ главы Республики Башкортостан от 14 января 2021 года № УГ-10 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

2) абзац первый подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью устанавливается в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

3) абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;

4) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Возобновить проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун):

в крытых спортивных сооружениях - не более 30 процентов от вместимости спортивного объекта;

в открытых спортивных сооружениях - не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта.";

6) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:

"Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерству образования и науки Республики Башкортостан с 18 января 2021 года последовательно обеспечить переход своих подведомственных учреждений и (или) их обособленных структурных подразделений, функционирующих в автономном режиме работы (изоляции), на обычный режим работы при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.";

7) в пункте 21 (организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"- ограничить режим работы с 02.00 до 6.00 часов местного времени (за исключением объектов придорожного сервиса и дистанционной торговли (доставка). При этом допуск посетителей осуществляется до 00.00 часов;";

б) абзац десятый признать утратившим силу;

8) приложение № 1 "Особенности применения отдельных

пунктов Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" в период с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года" признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 3, 4, 7 и 8 пункта 1, вступающих в силу с 19 января 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







