Для уведомлений о тестах на COVID-19 могут задействовать портал госуслуг

Портал госуслуг может быть задействован для уведомления о результатах тестирования на COVID-19, а также для записи на вакцинацию против коронавируса. Поручение проработать такую возможность дал президент правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Также Владимир Путин указал предоставить возможность при желании использовать электронные документы при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Обязательное предоставления документов в бумажном виде не потребуется.

Доклад нужно подготовить уже к февралю, далее - раз в полгода.