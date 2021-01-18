Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге

Бывший следователь по особо важным делам Максим Митасов будет находиться под стражей до 30 января. Такое решение принял в понедельник Басманный суд.

Митасову вменяют организацию умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

До настоящего времени Митасов находился под домашним арестом, но потом следствие попросило изменить ему меру пресечения на заключение под стражу. В связи с этим Мосгорсуд отменил решение и отправил материалы в Басманный суд на новое рассмотрение.

Подполковника обвиняют в том, что он, обидевшись на своего начальника, решил сжечь следственный отдел. В частности, на Митасова дали показания двое уроженцев Дагестана. По их словам, он попросил знакомых устроить пожар в здании следственного отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округу. Услуги поджигателей он оценил в 50 тысяч рублей. В результате пожара были "значительно повреждены" кабинеты второго этажа, где находились уголовные дела следственного отдела.