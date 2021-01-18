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18.01.2021 20:41
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура рассказала о присланных Минюстом ФРГ ответах на запросы

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура рассказала корреспонденту "РГ" о присланных Минюстом ФРГ ответах на запросы российского ведомства. Речь идет о четырех российских запросах о правовой помощи, которые касались материалов проверки о госпитализации Алексея Навального. В частности, российская сторона просила немецких коллег провести более 15 процессуальных действий. Однако, по данным Генпрокуратуры, из них фактически исполнены были только два - проведены опросы Навального и его жены.

"Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", - сообщили в Генпрокуратуре.

При этом, как уточнили в надзорном ведомстве, не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального. Также было отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Не выполнила Германия и просьбу предоставлять биоматериалы Навального для сравнительных исследований.

В то же время, согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование предметов - бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Однако, как отметили в Генпрокуратуре, немецкие коллеги не предоставили никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово. И не только не разрешили опросить экспертов, которые проводили эти исследования, но и засекретили их имена.

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Еще российские правоохранители просили немецкую сторону опросить Марию Певчих, которая летала с Навальным в Томск. Но и эту просьбу немцы не исполнили, сославшись на то, что им неизвестен ее адрес на территории ФРГ. Однако, как заметили в Генпрокуратуре, исходя даже из открытых данных, публикуемых в соцсетях, Певчих в день вылета Навального из Германии в Россию была в числе провожающих его.

Помимо прочего, не была исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

Все вышеперечисленное, по мнению Генеральной прокуратуры, говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально. Фактически не предоставила ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. "В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны", - особо подчеркнули в Генпрокуратуре.

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