Хостелы стали ближе к гостиницам, чем к общежитиям

Минстрой изменил правила проектирования гостиниц, хостелов и общежитий. Завершена актуализация ряда строительных норм и правил.

Важнейшим изменением стало отнесение хостелов к новому виду гостиниц (ранее они были включены в правила проектирования "общежитий и хостелов"). "Исключено ограничение минимальной вместимости гостиниц (от пяти номеров), так как практика проектирования показала спрос на такой вид объектов", - подчеркнул заминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Гостиницы категорий "четыре звезды" и выше с числом номеров более 50 теперь должны быть оснащены грузовым лифтом, здесь должна быть повышенная звукоизоляция. Определена минимальная рекомендуемая площадь номера в хостеле и в гостиницах сезонного функционирования, а также номеров категорий "апартамент", "студия", "сюит", "люкс", "джуниор сюит".

В своде правил установлены расчеты площадей холлов, уточнены показатели площади санузла в номерах гостиниц категории "четыре звезды" и количества общих санузлов и ванных комнат для проживающих в номерах без санузлов. Это должно снизить разногласия и число судебных разбирательств при проектировании и экспертизе проектов. Для повышения комфортности требуется наличие твердого дорожного покрытия на подходах и подъездах к гостиницам. Однако этот пункт не будет обязательным для мест размещения в сельской или горной местностях, в лесах и на берегах водоемов. "Там вид дорожного покрытия принимается по заданию на проектирование", - уточняет главный архитектор АО "ЦНИИПромзданий" Диана Лейкина.

В правилах проектирования общежитий пересмотрены состав и площади общественных и подсобных помещений общего пользования, устранены жесткие требования к подсобным помещениям, ранее необходимые из-за недостаточного развития обслуживающей инфраструктуры городов. Это даст большую свободу архитектору и положительно скажется на комфорте проживания, считают в минстрое.

При разработке поправок учитывались, в числе прочего, пожелания отельеров.