Публичная казнь предателей на городской площади Краснодара. 18 июля 1943 года. Фото: РГАКФД

Краснодарский процесс

Дата. 14-17 июля 1943 года.

Место проведения. Кинотеатр "Великан".

Подсудимые. 11 советских граждан, служивших во вспомогательных частях зондеркоманды СС 10-А, в основном - на обслуживании газвагенов (автомобилей-душегубок).

Приговор. Восемь преступников приговорены к смертной казни через повешение; трое - к 20 годам каторжных работ.

Казнь. 18 июля 1943 года в 13 часов на центральной площади Краснодара в присутствии около 50 тысяч человек.

Краснодонский процесс

Дата. 15-18 августа 1943 года.

Подсудимые. 3 коллаборациониста, предатели и палачи "Молодой гвардии".

Приговор. Расстрел.

Казнь. 19 августа 1943 года. Во время расстрела присутствовало более 5 тысяч жителей Краснодона и окрестных селений.

Харьковский процесс

Дата. 15-18 декабря 1943 года.

Место проведения. Оперный театр.

Подсудимые. 3 немецких военных преступника и 1 советский коллаборационист - водитель автомобиля-душегубки.

Приговор. Смертная казнь через повешение.

Казнь. 19 декабря 1943 года на площади Благовещенского базара (перед центральным зданием рынка) в присутствии свыше 40 тысяч жителей Харькова.

Смоленский процесс

Дата. 15-19 декабря 1945 года.

Место проведения. Актовый зал Смоленского мединститута.

Подсудимые. 10 немецких военных преступников (от унтер-офицера до ефрейтора).

Приговор. Семь преступников приговорены к смертной казни через повешение; трое - к каторжным работам от 12 до 20 лет.

Казнь. 20 декабря 1945 года на Заднепровской площади в присутствии свыше 50 тысяч жителей Смоленска.

Брянский процесс

Дата. 26-30 декабря 1945 года.

Место проведения. Дом офицеров.

Подсудимые. 4 немецких военных преступника (два генерала, обер-ефрейтор и ефрейтор).

Приговор. Трое приговорены к смертной казни через повешение; один - к 20 годам каторжных работ.

Казнь. 30 декабря 1945 года в 15 часов на городском пустыре в присутствии многих тысяч жителей Брянска.

Ленинградский процесс

Дата. 28 декабря 1945 года - 4 января 1946 года.

Место проведения. Выборгский дом культуры.

Подсудимые. 11 немецких военных преступников (от генерала до рядового).

Приговор. Восемь преступников приговорены к смертной казни через повешение; трое - к каторжным работам от 15 до 20 лет.

Казнь. 5 января 1946 года в 11 часов утра на площади Калинина перед кинотеатром "Гигант" в присутствии тысяч ленинградцев.

Газетная заметка о судебном процессе в Николаеве.

Николаевский процесс

Дата. 10-17 января 1946 года.

Место проведения. Областной театр им. Чкалова.

Подсудимые. 9 немецких военных преступников (от генерала до рядового).

Приговор. Семь преступников приговорены к смертной казни через повешение; два (капитан-австриец и рядовой) - к 20 годам каторжных работ.

Казнь. 17 января 1946 года в 17 часов на Базарной площади в присутствии 65-70 тысяч жителей Николаева.

Минский процесс

Дата. 15-29 января 1946 года.

Место проведения. Дом офицеров.

Подсудимые. 18 немецких военных преступников (от генерала до рядового).

Приговор. 14 преступников приговорены к смертной казни через повешение; четверо - к каторжным работам от 15 до 20 лет.

Казнь. 30 января 1946 года на Минском ипподроме в присутствии 100 тысяч горожан.

Великолукский процесс

Дата. 24-31 января 1946 года.

Место проведения. Кинотеатр "Победа".

Подсудимые. 11 немецких военных преступников (от генерал-лейтенанта до обер-ефрейтора).

Приговор. Восемь преступников приговорены к смертной казни через повешение; трое - к каторжным работам от 15 до 20 лет.

Казнь. 1 февраля 1946 года в 12 часов на Базарной площади Великих Лук в присутствии горожан и жителей окрестных районов1.

Рижский процесс

Дата. 26 января - 2 февраля 1946 года.

Место проведения. Зал дома бывшего Латышского общества в Риге.

Подсудимые. 7 высокопоставленных немецких военных преступников (от обергруппенфюрера СС до штандартенфюрера СС).

Приговор. Все приговорены к смертной казни через повешение.

Казнь. 3 февраля 1946 года на площади Победы в присутствии десятков тысяч рижан и жителей окрестных районов.

Сталинский (Донецкий) процесс

Дата. 24-30 октября 1947 года.

Место проведения. Театр оперы и балета.

Подсудимые. 12 немецких военных преступников (от генерала пехоты до рядовых исполнителей).

Приговор. Все приговорены к каторжным работам: десять преступников - сроком 25 лет; один - к 20 годам; один - к 15 годам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года смертная казнь в СССР была отменена, а высшей мерой наказания стали 25 лет лагерей.

Бобруйский процесс

Дата. 28 октября - 4 ноября 1947 года.

Место проведения. Дом офицеров.

Подсудимые. 21 немецкий военный преступник (от генерал-лейтенанта до унтер-офицера).

Приговор. Все приговорены к 25 годам каторжных работ.

Севастопольский процесс

Дата. 12-23 ноября 1947 года.

Место проведения. Дом офицеров Черноморского флота.

Подсудимые. 12 немецких военных преступников (от генерал-полковника до обер-ефрейтора).

Приговор. Восемь преступников приговорены к каторжным работам сроком 25 лет; четверо - сроком 20 лет.

Полтавский процесс

Дата. 23-29 ноября 1947 года.

Место проведения. Городской дом культуры.

Подсудимые. 22 немецких военных преступника (эсэсовцы из дивизии "Мертвая голова").

Приговор. Все приговорены к каторжным работам: 21 преступник - сроком 25 лет; один - к 20 годам. Бывший командир дивизии генерал-майор войск СС Хельмут Беккер во время заключения в Воркутлаге обвинен в саботаже строительных работ. 9 сентября 1952 года военным трибуналом приговорен к смертной казни. 28 февраля 1953 года приговор приведен в исполнение.

Витебский процесс

Дата. 29 ноября - 3 декабря 1947 года.

Место проведения. Драматический театр им. Якуба Коласа (на территории бывшего гетто).

Подсудимые. 10 немецких военных преступников из 53-го армейского корпуса во главе с его командиром - генералом пехоты Фридрихом Гольвитцером.

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской; Литовской и Эстонской ССР. 14-летняя Марьяна Папп дает свидетельские показания.

Приговор. Все приговорены к каторжным работам сроком 25 лет.

Новгородский процесс

Дата. 7-18 декабря 1947 года.

Место проведения. Новгородский кремль. Зал городского театра.

Подсудимые. 19 немецких военных преступников (от генерала артиллерии до фельдфебеля).

Приговор. Все приговорены к исправительно-трудовым работам в Воркутлаге сроком 25 лет2.

Гомельский процесс

Дата. 13-20 декабря 1947 года.

Место проведения. Клуб железнодорожников им. Ленина.

Подсудимые. 16 немецких военных преступников (в том числе 11 человек из 110-й пехотной дивизии во главе с генерал-лейтенантом Эберхардом фон Куровски).

Приговор. Все приговорены к исправительно-трудовым работам в Воркутлаге сроком 25 лет.

Черниговский процесс

Дата. 17-25 ноября 1947 года.

Место проведения. Городской кинотеатр им. Щорса.

Подсудимые. 16 военных преступников (от генерал-лейтенанта до майора), из них 13 венгров и трое немцев.

Приговор. Все приговорены к исправительно-трудовым работам в Воркутлаге сроком 25 лет.

Кишиневский процесс

Дата. 6-13 декабря 1947 года.

Место проведения. Государственный русский драматический театр.

Подсудимые. 10 немецких и румынских военных преступников (от генерал-майора вермахта до лейтенанта румынской жандармерии), из них семеро венгров и трое немцев.

Приговор. Все приговорены к исправительно-трудовым работам в Воркутлаге: восемь преступников - сроком 25 лет; двое - к 20 годам.

Хабаровский процесс

Дата. 25-30 декабря 1949 года.

Место проведения. Дом офицеров.

Подсудимые. 12 японских военных преступников (от главнокомандующего Квантунской армией генерала армии Отодзо Ямада до унтер-офицера и санитара "отряда № 731"), обвиняемых в создании бактериологического оружия.

Приговор. Все приговорены к исправительно-трудовым работам: четверо - сроком 25 лет; двое - к 20 годам; остальные - от 15 до 2 лет.

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской; Литовской и Эстонской ССР. Фото: РГАКФД

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Полицай Сосновский был первым...

"В советской печати обычно утверждается, что первыми судебными процессами, на которых вынесли приговоры о смертной казни через повешение, были Харьковский и Краснодарский. Но это не так. До этих процессов был процесс в Армавире над начальником полиции Армавира Сосновским...

Мне в качестве секретаря Военного трибунала Армавирского гарнизона Северо-Кавказского фронта довелось весной 1943 года участвовать в суде над Сосновским. Он был признан виновным в значительном числе преступлений. Среди них было обвинение в руководстве акциями по уничтожению евреев и военнопленных красноармейцев, а также захваченных полицией советских парашютистов и многое другое.

К назначенному времени площадь была заполнена народом. На деревьях и крышах окрестных домов расположились мальчишки. Сосновский находился в кузове грузовой автомашины. Председатель Военного трибунала огласил приговор. На шею Сосновского надели петлю, автомашина отъехала, и казнь свершилась. Но в этот момент произошло неожиданное. По Указу от 19 апреля 1943 года повешенный должен был висеть на площади три дня для публичного обозрения. Однако, как только автомашина отъехала, к повешенному подскочили инвалиды войны и стали палками и костылями его бить. В результате обнажилось тело. Этот инцидент был учтен и при последующих повешениях в Краснодаре и Харькове место казни тщательно охранялось воинскими подразделениями...

Труп Сосновского висел на армавирской площади три дня. Большинство людей обходили это место стороной. Вспоминали, что на этой площади в период немецкой оккупации немцы повесили несколько местных жителей за воровство, и они тоже висели три дня"3.

Бабий Яр. Жить и помнить. Фото: РИА Новости

Малоизвестные архивные документы о процессах над нацистскими преступниками - в разделе "Научная библиотека" (С. 110)

1. Асташкин Д.Ю. Преступления нацизма на Псковской земле (по материалам открытых судов 1945-1947 гг.) // Без срока давности: Материалы II Международной научно- практической конференции (XIV "Псковские архивные чтения"), 14-15 ноября 2019 года. Псков, 2020. С. 45-47.

2. Асташкин Д.Ю. Открытый судебный процесс над нацистскими военными преступниками в Новгороде (1947 год) // Новгородский исторический сборник. В. Новгород, 2014. Вып. 14(24). С. 352-375.