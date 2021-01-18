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Лию Ахеджакову выписали из больницы

Наше кино
    18.01.2021, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Хорошая новость для всех поклонников замечательной советской, российской актрисы Лии Ахеджаковой.

Фото: kinopoisk.ru
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники

Как передает сегодня РИА Новости, Народную артистку России, 9 января госпитализированную с коронавирусом, выписали из больницы - недуг удалось победить.

"Лия Меджидовна выписана", - рассказала представитель театр "Современник", в котором Ахеджакова служит с 1977 года.

Лия Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске. На экранах - с конца 60-х. Прославлена картинами "Ирония судьбы…", "Гараж", "Небеса обетованные", "Служебный роман", фееричной ролью в ленте "Изображая жертву". Снялась в фильмах "Когда я стану великаном", "Москва слезам не верит", "Отпуск за свой счет", "По секрету всему свету".

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