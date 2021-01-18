Лию Ахеджакову выписали из больницы

Хорошая новость для всех поклонников замечательной советской, российской актрисы Лии Ахеджаковой.

Как передает сегодня РИА Новости, Народную артистку России, 9 января госпитализированную с коронавирусом, выписали из больницы - недуг удалось победить.

"Лия Меджидовна выписана", - рассказала представитель театр "Современник", в котором Ахеджакова служит с 1977 года.

Лия Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске. На экранах - с конца 60-х. Прославлена картинами "Ирония судьбы…", "Гараж", "Небеса обетованные", "Служебный роман", фееричной ролью в ленте "Изображая жертву". Снялась в фильмах "Когда я стану великаном", "Москва слезам не верит", "Отпуск за свой счет", "По секрету всему свету".