Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 528 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 359 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных веществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного наименования и классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, содержащих условия перевозки опасных грузов"