Зарегистрирован 15.01.2021 г. № 62107
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.01.2021 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных веществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного наименования и классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, содержащих условия перевозки опасных грузов.