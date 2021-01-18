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18 января 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 528 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 359 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных веществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного наименования и классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, содержащих условия перевозки опасных грузов"

Дата подписания 1 декабря 2020 г.
Опубликован 18 января 2021 г.

Зарегистрирован 15.01.2021 г. № 62107

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.01.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение опасных веществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного наименования и классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, содержащих условия перевозки опасных грузов.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 528
(pdf, PDF, 91 Кб)