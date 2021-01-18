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18.01.2021,  
10:19
Текст:  Антон Валагин

Модернизированные штурмовики Су-25 сняли на видео в небе Перу

В Сети появилось редкое видео полетов модернизированных штурмовиков Су-25К и Су-25УБК перуанских ВВС.

Самолеты были усовершенствованы в рамках соглашения между местным авиаремонтным заводом SEMAN Peru SAC и "Рособоронэкспортом", пишет Dambiev.

Фото: Минобороны РФ
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По данным из открытых источников, на вооружении армии Перу стоит 18 штурмовиков Су-25: 10 одноместных Су-25К и 8 учебно-боевых "спарок" Су-25УБК. Индекс "К" обозначает "коммерческий", им оснащались самолеты, предназначенные на экспорт. От российских штурмовиков они незначительно отличаются бортовым оснащением - например, системой государственного распознавания "свой-чужой". Штурмовик стоит на вооружении 23 стран мира.

ВКС России используют новейшую версию Су-25СМ3 со спутниковой навигацией и прицельной подсистемой, позволяющей довести точность неуправляемых бомб и ракет до уровня высокоточного оружия.

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