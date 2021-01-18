Постановление правительства Мурманской области от 14 января 2021 года № 3-ПП "О снятии дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией Правительство Мурманской области постановляет:

1. Снять дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введенные ранее на территориях муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:

- от 28.03.2020 № 142-ПП "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территориях муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией и муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией";

- от 30.03.2020 № 155-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области";

- от 01.04.2020 № 159-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области";

- от 04.04.2020 № 176-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП";

- от 13.04.2020 № 202-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области";

- от 22.04.2020 № 239-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области";

- от 30.04.2020 № 262-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области";

- от 10.05.2020 № 291-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Мурманской области";

- от 30.05.2020 № 363-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП";

- от 12.06.2020 № 414-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП";

- от 21.06.2020 № 439-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП";

- от 31.08.2020 № 605-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области и признании утратившим силу постановления Правительства Мурманской области от 09.07.2020 № 489-ПП";

- от 27.10.2020 № 729-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2020 № 142-ПП";

- от 11.12.2020 № 873-ПП "Об особенностях действия ограничительных мероприятий на территориях муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







