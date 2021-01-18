Новые ракеты для подлодок и мобильные комплексы рассекретили в КНДР

На состоявшемся в Пхеньяне военном параде, посвященном окончанию VIII-го съезда Трудовой партии Кореи, были показаны новые образцы оружия и боевой техники.

Например, пусковые установки с двумя баллистическими ракетами малой дальности, установленные на пятиосные шасси.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, эти системы являются дальнейшим развитием комплексов, прозванных в СМИ "Хвасон-икс". О начале их испытаний сообщалось весной 2019 года.

В ходе серии пусков была зафиксирована максимальная дальность полета - 690 км. При этом ракеты продемонстрировали, что могут маневрировать, обходя объекты ПРО противника.

Как предполагается, усовершенствованные образцы уже способны поражать цели на дистанциях до 1000 км.

Также впервые по главной площади КНДР провезли твердотопливные ракеты "Пуккыксон-5", предназначенные для установки на подводные лодки. Возможно, этими средствами поражения будет оснащена первая северокорейская атомная субмарина, о завершении создания которой руководитель государства Ким Чен Ын сообщил в ходе доклада на съезде партии.

Эта БРПЛ не проходила испытания и поэтому пока трудно судить о ее возможностях. Однако, известно, что более ранние модели уже демонстрировали способность летать на 2000 км.

Также специалисты обратили внимание, что северокорейские пехотинцы получили в массовых количествах комбинированные стрелково-гранатометные комплексы, автоматы по схеме "булл-пап", а спецназ оснастили новыми пистолетами-пулеметами.