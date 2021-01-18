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Рубрика: В мире

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона протестующих

В Амстердаме полиция задержала 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста.

Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ
Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии

Как сообщает ТАСС, около двух тысяч человек, недовольных действиями властей, собрались на Музейной площади города. Протестующих попросили разойтись, но 200-250 человек отказались выполнить данное требование. В полицейских полетели камни. В ответ стражи порядка применили силу. Для разгона демонстрантов использовались водометы. Некоторые участники акции протеста имели при себе бойцовские перчатки и холодное оружие.

Напомним, в Нидерландах уже больше месяца действуют строгие ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Многие недовольны затянувшимся локдауном. В демонстрации приняли участие и те, кто ставит под сомнение безопасность используемых страной вакцин от COVID-19.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

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