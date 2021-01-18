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18.01.2021,  
09:41
Текст:  Антон Валагин

"Слоновью прогулку" Ан-124 "Руслан" показали на видео

На брянском аэродроме Сеща впервые в истории России одновременно подняли в небо шесть гигантских военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Произошло это в ходе совместных учений двух авиаполков: Сещинского и Тверского.

- Целью полетов было совершенствование навыков молодых экипажей в одновременной переброске на большие расстояния подразделений со штатным вооружением и техникой, - рассказали в Минобороны РФ.

Полеты проходили на высоте свыше 4000 метров со средней скоростью 500 км/ч, протяженность маршрута составила более 600 километров.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Экипажи "Русланов" отработали взлет, посадку, полеты по маршруту. Тренировка проходила в сложных метеоусловиях: низкая облачность, снег, сильные порывы ветра.

"Слоновья прогулка" - тактический прием ВВС США, применяемый для быстрого подъема в воздух больших подразделений. Авиатехника плотным строем движется по рулежным дорожкам к ВПП.

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