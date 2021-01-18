Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД

Автомобилистов столицы призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за гололедицы на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичная коммунальная техника продолжает убирать город после снегопадов. К 18:00 трафик движения составляет 6 баллов, но прогнозируется увеличение загруженности дорог в течение часа до 7- 8 баллов. Сейчас загружены внешняя сторона МКАД на востоке города, Волгоградский и Рязанский проспекты. "На дорогах сильная гололедица. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП", - сообщили в департаменте.

Автомобилистам рекомендовали планировать поездки на автомобиле заранее, по возможности отложить их на другое время.