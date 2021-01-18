В Подмосковье начинают закрывать ковидные койки

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье пошла вниз. "У нас хорошие новости: видим снижение числа вновь выявляемых больных и освобождение инфекционных коек", - сообщил губернатор области Андрей Воробьев, проводя традиционное видеосовещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Поэтому, уточнил Воробьев, принято решение о закрытии некоторых ковидных коек. Речь идет о временных койках, развернутых в самый пик заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка в области позволяет от них избавиться.