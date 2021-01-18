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18.01.2021 13:14
Рубрика: Общество

В Подмосковье откроют еще 127 пунктов вакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Рыбникова

До конца февраля количество пунктов для вакцинации от коронавируса в Подмосковье увеличат больше чем вдвое. К имеющимся сейчас 93 прививочным кабинетам добавятся еще 127, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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В их число войдут передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые будут работать в сельской местности, а также выезжать на предприятия, чтобы вакцинироваться смогли трудовые коллективы. Кроме того, подмосковные власти хотят опробовать вариант открытия мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах или МФЦ, как это было сделано в осеннюю прививочную кампанию против гриппа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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