В Подмосковье откроют еще 127 пунктов вакцинации от COVID-19

До конца февраля количество пунктов для вакцинации от коронавируса в Подмосковье увеличат больше чем вдвое. К имеющимся сейчас 93 прививочным кабинетам добавятся еще 127, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

В их число войдут передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые будут работать в сельской местности, а также выезжать на предприятия, чтобы вакцинироваться смогли трудовые коллективы. Кроме того, подмосковные власти хотят опробовать вариант открытия мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах или МФЦ, как это было сделано в осеннюю прививочную кампанию против гриппа.