Остров на Курилах назвали в честь маршала Василевского

Один из островов Большой Курильской гряды получил название остров Маршала Василевского, сообщает Росреестр.

Остров, ранее безымянный, имеет вулканическое происхождение и расположен между островами Щетининой и Громыко, входящими в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) в Курильском районе Сахалинской области. Его координаты - 46˚13,9' северной широты и 150˚35,1' восточной долготы.

Назвать остров в честь маршала предложило Сахалинское отделение Русского географического общества.

Александр Василевский - дважды Герой Советского Союза, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Он принимал участие в разработке и проведении практически всех крупных операций на советско-германском фронте. Во второй половине 1945 года был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.